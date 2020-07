Co czeka zamek w Stobnicy? Samowole budowlane w Polsce mają bogatą tradycję

W czwartek gruchnęła wiadomość o zatrzymaniach ws. budowy zamku w Stobnicy . Czy to zatrzyma budowę? Nasz reporter był w piątek w Stobnicy. Na razie budowa trwała w najlepsze. A co później? Nawet jeśli potwierdzi się, że obiekt powstaje niezgodnie z prawem, o rozbiórkę nie będzie łatwo.

Jeśli więc inwestor rozłoży ręce i powie: "nie mam takich pieniędzy", nadzór budowlany będzie starał się wyegzekwować wykonanie wyroku od właściciela. Jeśli i on dowiedzie, że nie jest w stanie, będzie to zarządca. To trwa.