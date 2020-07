Zamek w Stobnicy. Prokuratura postawiła zarzuty siedmiu osobom

Natomiast pracownikom Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach - Markowi J. i Bernadecie G. - prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków służbowych poprzez nierzetelną weryfikację dokumentów otrzymanych od inwestora. W komunikacie podkreślono, że przez to doszło do wydania decyzji administracyjnej, która umożliwiła budowę zamku w Puszczy Noteckiej.

Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

"Za poświadczenie nieprawdy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą więzienia do lat 3. Prowadzenie działalności zagrażającej środowisku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2" - przypomina prokuratura.