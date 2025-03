Zaskoczenie. GUS odsłonił karty. Wiadomo, co z inflacją

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowy raport, z którego wynika, że inflacja w Polsce wyniosła w lutym 2025 roku 4,9 proc. rok do roku. To zaskoczenie. Według tzw. szybkiego odczytu sprzed dwóch tygodni i prognoz ekspertów inflacja miała wynieść 5,3 proc. Co istotne, GUS zrewidował też dane za styczeń - tu inflacja wyniosła 4,9 proc. rok do roku.