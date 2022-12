"Zastąpienie własnego węgla importowanym to spory wydatek". PGG przestrzega

olo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przestańcie w końcu wypłacać te ogromne odprawy górnikom to problem sam się rozwiąże. Nie trzeba będzie wozić przysłowiowego drzewa do lasu bo nasz kraj węglem stoi a jak będą ręce do pracy to nie musimy niczego importować. Ludzie będą mieć pracę i pieniądze a i jakość tego surowca będzie znośna bo to co przywiozły nam statki to błoto i kamienie które nie chcą się nawet palić!