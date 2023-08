Zdradza, jaka jest pozycja Kremla. Rosja staje się "surowcowym dodatkiem Chin"

Import kluczowych surowców energetycznych z Rosji do Chin wzrósł do rekordowego poziomu, a zachodni nabywcy unikają takich dostaw z powodu wojny w Ukrainie. Przepływy ropy naftowej z Rosji osiągnęły w czerwcu 10,5 miliona ton, co oznacza wzrost o ponad 40 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym - informuje Bloomberg.