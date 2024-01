Źle się dzieje za naszą zachodnią granicą. Wzywają do ogólnokrajowego strajku

- Teraz, gdy negocjacje zbiorowe odbyły się we wszystkich krajach związkowych i nie dały rezultatów, nadszedł czas, aby wywrzeć większą presję na pracodawców - powiedziała Christine Behle, zastępczyni krajowego przewodniczącego Verdi.

Rośnie niezadowolenie w Niemczech

Niemcy mają dość. Protest rolników i przewoźników

Verdi prowadzi negocjacje z komunalnymi stowarzyszeniami pracodawców we wszystkich krajach związkowych z wyjątkiem Bawarii. Rozmowy dotyczą nowych układów zbiorowych dla pracowników transportu publicznego . Według Verdi negocjacje dotyczą ponad 130 spółek komunalnych w miastach i powiatach oraz łącznie 90 000 pracowników.

Ronicy nie odpuszczają

Ciągle protestują też rolnicy . W związku z kontynuowanymi od wielu dni protestami rolników, w poniedziałek duże ograniczenia ruchu miały miejsce na północy Niemiec. Traktory zablokowały m.in. dostęp do portów w Hamburgu oraz miejscowo ruch drogowy na terenie tego kraju związkowego – podała agencja dpa.

Policja potwierdziła, że w poniedziałek rolnicy zablokowali także wjazd do portu w Bremerhaven za pomocą ok. 30 ciągników, a także drogi dojazdowe do portu Jade-Weser w Wilhelmshaven (40 pojazdów).