Złote czasy złota. Kruszec jeszcze nigdy nie był tak drogi

Nie trzymac zlota i srebra w bulionie dla zysku tylko jako ubezpieczenie przed inflacja i nie wiadomo czym jeszcze, ruska wojna np..Kupowac nalezy zloto i srebro bez przerwy najlepiej w dolkach cenowych. To jest zamiana wypracowanych owocow pracy na cos co nie straci nigdy wartosci i mozna miec w zasiegu reki. To nie wartosc MS jest lepsza lub gorsza, to waluty w ktorych ona jest odzwierciedlana maja problem lub nie.