Ukraińskie spółki rosną na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy coraz śmielej obstawiają pokój

Plany pokojowe i reakcje rynku

Według doniesień agencji Bloomberg , administracja prezydenta Donalda Trumpa zamierza przedstawić plan zakończenia wojny podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 14-16 lutego w Niemczech . Plan może obejmować zamrożenie konfliktu oraz nadanie specjalnego statusu terenom okupowanym przez Rosję.

Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, potwierdził udział Wołodymyra Zełenskiego w konferencji. W wywiadzie dla Associated Press podkreślił, że świat jest bardzo blisko sprawiedliwego i trwałego pokoju, ale wymaga to jedności międzynarodowej społeczności.

Kernel , największa ukraińska spółka notowana na GPW, wykazuje umiarkowaną reakcję na doniesienia o możliwym końcu wojny. Spółka, zarejestrowana w Luksemburgu, zmaga się obecnie z wewnętrznymi sporami korporacyjnymi. Główny akcjonariusz, firma Namsen, dąży do wycofania spółki z giełdy, co spotyka się z oporem akcjonariuszy mniejszościowych.

Namsen, posiadając obecnie ponad 95 proc. głosów w spółce, ma możliwość przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji. Proces delistingu pozostaje jednak wstrzymany do czasu rozstrzygnięć sądowych w Luksemburgu , gdzie toczą się postępowania dotyczące między innymi kontrowersyjnej emisji akcji.

Poniedziałek łaskawy dla giełdy

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w poniedziałek osiągnęła historyczne maksima. Możliwe, że był to efekt konferencji premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Politycy zapowiedzieli nowe działania mające zachęcić inwestorów do działania.

Indeks WIG wzrósł o ponad 1,1 proc., ustanawiając nowy rekord na poziomie 90080 punktów, co znacząco przewyższa poprzedni szczyt z maja tego roku.

Strategiczne plany rozwoju gospodarczego

Pozytywna reakcja rynków finansowych

Wzrosty zanotowały również inne spółki, w tym Torpol, Newag, PKP Cargo oraz PGE. Indeks WIG20 wzrósł o 0,9 proc. , zbliżając się do poziomu 2511 punktów, co stanowi najwyższą wartość od połowy lipca 2024 roku. Inwestorzy spodziewają się możliwego przekroczenia poziomu 2600 punktów.

Złoty umocnił się w stosunku do głównych walut. Polska waluta zyskała około 0,25-0,30 proc. wobec dolara amerykańskiego i euro. Kurs euro utrzymuje się na poziomie 4,18 złotego , co stanowi najniższą wartość od 2018 roku, natomiast dolar jest wyceniany na 4,04 złotego.

Rynki grają na pokój w Ukrainie?

O tym, że inwestorzy spodziewają się rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą i Rosją mówi się od tygodni. - Rynki finansowe często grają na wydarzenia, które nie są jeszcze pewne. Widać to szczególnie w kontekście sytuacji w Ukrainie. Jeśli faktycznie dojdzie tam do pokoju, a za tym pójdą inwestycje i odbudowa, będzie to bardzo dobra informacja dla całej Europy - tłumaczył w rozmowie z money.pl Marek Rogalski, główny analityk walutowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.