Euro znów zmieniło kurs. Kolejna granica przekroczona

W poniedziałek wspólna waluta europejska wyraźnie straciła na wartości względem polskiego złotego. Kurs euro obniżył się do poziomu 4,17952 zł, co oznacza spadek o 0,33 proc. w stosunku do poprzedniej sesji. Ważniejsze jest jednak przekroczenie kolejnej granicy - do niedawna bowiem to wartość 4,20 była progiem nie do przekroczenia.