Złoto rozgrzane do czerwoności. "Trend wzrostowy przyspieszył" [WYKRES TYGODNIA]

O ile ten rok szlachetny metal rozpoczynał w okolicy 8000 zł za uncję, to w kwietniu przekroczył 9000 zł, we wrześniu 10000 zł, a w momencie pisania tego komentarza ociera się o pułap 11000 zł! Stopa zwrotu liczona od początku tego roku wynosi w tej chwili ok. 33 proc. w dolarze i ponad 35 proc. w zł.