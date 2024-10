Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

Podczas przejścia z czasu letniego na zimowy cofamy zegarki o godzinę - z godziny 3:00 na 2:00. Zwyczajowo mówi się, że tej nocy śpimy o godzinę dłużej. Czas zimowy obowiązywać będzie do marca 2025 roku.

Polacy nie chcą zmieniać czasu

Od wielu lat toczą się debaty na temat zasadności przestawiania zegarków. W Unii Europejskiej trwają rozmowy na ten temat, jednak do tej pory nie podjęto żadnych wiążących decyzji dotyczących rezygnacji z tej praktyki.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z października 2021 r. dotyczącym zmian czasu w latach 2022–2026, wszystkie kraje członkowskie UE muszą opracować odpowiednie przepisy prawne, które będą kontynuować obecne ustalenia dotyczące zmian czasu do roku 2026.

Na pytanie, czy zmiana czasu na zimowy bądź letni powinna zostać zniesiona, zadane ponad tysiącu ankietowanym w ubiegłym roku , "zdecydowanie tak" odpowiedziało 57,5 proc., a "raczej tak" – 11 proc. To w sumie dwie trzecie ankietowanych. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 15,9 proc, a "zdecydowanie nie" – zaledwie 4,7 proc. - informowała "Rzeczpospolita".

Zmiana czasu. To spore koszty

Przeprowadzana dwa razy w roku zmiana czasu ma przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii, choć opinie co do tych korzyści są podzielone.