Zmiana miejsca głosowania – kiedy i w jaki sposób można złożyć deklarację?

Dlaczego zmiana miejsca głosowania może być konieczna?

Może się zdarzyć, że chcesz głosować w gminie, w której przebywasz, a nie w tej, w której masz zameldowanie na pobyt stały. Wyjazdy i delegacje są jednymi z przypadków, kiedy zmiana miejsca głosowania jest jedynym rozwiązaniem dla obywatela, który chce uczestniczyć w wyborach. Z problemem głosowania w gminie, w której dana osoba przebywa, mają do czynienia chociażby studenci. Jak go rozwiązać? Wystarczy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Warunki umożliwiające zmianę lokalu wyborczego

Jak i kiedy złożyć deklarację zmiany miejsca głosowania?

Dokumenty potrzebne do złożenia deklaracji

Czy zmiana miejsca głosowania jest ostateczna?

Jeśli do końca nie wiesz, w jakim miejscu będziesz przebywać w dniu wyborów, postaraj się nie tyle o dopisanie do spisu wyborców w jednej komisji, ile o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania. To pozwoli Ci zagłosować w każdej komisji w Polsce.