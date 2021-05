Zmiany klimatyczne. Sądy przyznają i będą przyznawać odszkodowania za smog

Każdy, kto ucierpiał z powodu brudnego powietrza, ma prawo do rekompensaty. Koszty przeprowadzki do miejsca z czystszym powietrzem czy utraty zdrowia z powodu smogu pokryje sprawca - orzekł w piątek Sąd Najwyższy.

Ta uchwała SN to zielone światło dla Polaków, których rząd obiecał górnikom spalanie węgla do 2049 r. - zauważa poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Co trzeba zrobić, by liczyć na rekompensatę? Trzeba wykazać przed sądem, kto konkretnie wyrządził tę szkodę. Jak przekonuje "Rzeczpospolita", musi to być wyraźne wskazanie. Trzeba udowodnić, że robi to np. sąsiad lub pobliska fabryka.