Zmiany w Poczcie Polskiej. Zamrożono program odejść i zwolnień

Wcale mi tej instytucji nie szkoda że bliska jest upadkowi, tam nic nie działa tak jak powinno i jest mi wszystko jedno kto będzie świadczył takie usługi na terenie Polski, może być nawet Niemiec. I tu ciekawostka w firmie na dzień dzisiejszy działa ok 100 organizacji związkowych, tak nie pomyliłem się z tymi zerami. List priorytetowy z jednej dzielnicy do drugiej idzie 2 tygodnie, wspomnę też o poleconych których listonosze już nie noszą po domach tylko wrzucają awiza, nawet nie sprawdzają czy ktoś jest w domu. W zeszłym roku czekałem na ważny polecony list, nie dochodził więc sam udałem się do nadawcy, okazało się że list został wysłany ponad miesiąc temu. Mało tego list był za potwierdzeniem odbioru i ja ten odbiór potwierdziłem własnoręcznym podpisem, tylko jakoś sobie nie mogę tego przypomnieć. Na szczęście termin wyznaczony w liście jeszcze nie minął i nie straciłem blisko 20 tys zł. Zresztą cyrków z przesyłkami poleconymi miałem więcej, dostawałem powtórne awiza a nie było tych pierwszych, a do skrzynki zaglądam codziennie. Ktoś władny wpadł w firmie na genialny pomysł, wymyślił ze listonoszowi dostarczenie przesyłki poleconej powinno zając minutę. I nie ma znaczenia czy jest to domek jednorodzinny, mieszkanie na 15 piętrze z windą, czy na 5 piętrze starej kamienicy bez windy, więc listonosze wrzucają tylko awiza. A swoją drogą bardzo ciekaw jestem co poczta robi z takimi ''odebranymi' przesyłkami które niby adresaci odebrali i poświadczyli odbiór własnym podpisem, a których tak naprawdę nie widzieli na oczy!