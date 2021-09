Zmiany w 500 Plus. Komisja sejmowa odrzuciła poprawki opozycji

ZUS przejmie 500+

Przewiduje on, że obsługą programu " Rodzina 500 plus " będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

W toku prac sejmowych do projektu zgłoszono w sumie ponad 120 poprawek, które podzielono na 8 bloków głosowań. Poprawki zaproponowane przez posłów opozycji zakładają m.in. odrzucenie proponowanych zmian tak, by to nie ZUS, a gminy dalej zajmowały się obsługą 500 plus, dopuszczenie możliwości gotówkowej wypłaty świadczeń, możliwość składania wniosków zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Inna z poprawek przewiduje, że zmianę terminu wejścia w życie ustawy.