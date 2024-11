Zmiany w składce zdrowotnej. Rząd obniży opłaty dla przedsiębiorców

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 zaznacza, że "z naszej strony była ogromna wola, determinacja i gotowość do konstruktywnej rozmowy wewnątrz koalicji, ponieważ zależało nam na tym, aby wypracować rozwiązanie uznawane przez wszystkich za dobre". Minister dodaje, że właśnie dlatego rozmowy były prowadzone bardzo długo.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiada, że "w najbliższy wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów zmiany te powinny zostać przyjęte przez rząd i skierowane do Sejmu". Minister dodaje, że powinny zapaść także decyzje dotyczące zmian w składce na 2026 rok.

Obniżka składki dla najmniej zarabiających

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła, że autopoprawka do rządowego projektu ustawy wprowadza istotne modyfikacje. Zmiany planowane w 2025 roku nie tylko zmniejszą składkę dla mikroprzedsiębiorców, ale także zapobiegną jej zwiększeniu . Minister wyjaśnia, że bez tej ustawy, wraz ze wzrostem płacy minimalnej w 2025 roku, najmniejsza składka zdrowotna dla przedsiębiorców byłaby wyższa niż obecnie.

Ze szczegółowych wyliczeń resortu wynika, że przedsiębiorcy zarabiający poniżej płacy minimalnej w 2025 roku zamiast 419 złotych składki zapłacą 314 złotych. Oznacza to miesięczną oszczędność w wysokości 105 złotych. Ze zmian skorzysta 934 tysięcy przedsiębiorców, w tym 759 tysięcy rozliczających się na skali podatkowej i 158 tysięcy stosujących podatek liniowy.

Plany na przyszłość i obecny system

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 podkreśla, że jej ugrupowanie dąży do szerszych zmian od 2026 roku. Partia Szymona Hołowni postuluje, aby modyfikacje objęły nawet 90 proc. przedsiębiorców. Minister zapewnia, że jest to zgodne z zobowiązaniami koalicji 15 października dotyczącymi naprawy Polskiego Ładu. "Jest na to zgoda ministra finansów. Chodzi o ulgę na ponad 4 mld zł, którą zapowiedział minister Domański" - mówi Pełczyńska-Nałęcz.