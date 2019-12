Znamy majątek premiera. Przez rok oszczędności Morawieckiego stopniały o 280 tys. zł

To nie wszystko, bo do Morawieckiego należy również drugi dom o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych na działce ok. 3 tys. metrów kwadratowych. Wartość tego domu szef rządu oszacował na 3-3,5 mln zł.

Premier posiada także połowę szeregówki o powierzchni 180 metrów kwadratowych z działką ok. 400 mkw. o wartości ok. 600 tys. zł. Do tej długiej listy Morawiecki dopisał jeszcze: ponad 70-metrowe mieszkanie o szacunkowej wartości ok. 1,1 mln zł, działkę rolną o powierzchni 20 hektarów i wartości 200 tys. zł, zabudowę kuchenną za ok. 60 tys. zł, meble warte ok. 270 tys. zł i sprzęt techniczny za 20 tys. zł.

W oświadczeniu premier wpisał też uprawnienia do akcji banku Santander - o przybliżonej wartości do 350 tys. zł. Morawiecki zaznaczył jednak, że "nie osiąga z tego tytułu dochodu i nie posiada wiedzy, czy te uprawnienia mogą się zmaterializować".