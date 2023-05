Znana aktorka i aktywistka ciepło o Polakach. "To mi zaimponowało"

Wojna w Ukrainie. Natalie Portman docenia rolę Polski

Raja Rajamannar, reprezentujący Mastercard nawiązując do tematu pomocy Ukraińcom , przypomniał, że blisko 7 mln Ukraińców przyjechało do Polski, bo wybuchu wojny.

- Większość z nich trafiła do miast, w związku z tym udało nam się wykorzystać zanonimizowane dane do obliczeń dotyczących jak się mieszka w danym miejscu. Stworzyliśmy aplikację, która pozwala zdecydować ukraińskim rodzinom, gdzie najlepiej się odnajdą. Aplikacja pokazuje np. jaka jest szacunkowa wysokość czynszu, czy kosztów życia - powiedział Raja Rajamannar.

Natalie Portman pytana była także podczas panelu, jak w trudnych chwilach podchodzi do życia?

"Bajki" Natalie Portman pomogą potrzebującym

W Polsce od kwietnia można kupić książkę Natalie Portman "Bajki". Bestseller The New York Timesa, w jedynym europejskim wydaniu z inicjatywy ImpactCEE trafił do sprzedaży na Allegro.