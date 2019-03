Znani ekonomiści i politycy apelują o rozwagę. "Wygrana nie za każdą cenę"

Ekonomiści i politycy twierdzą, że choć stan finansów publicznych znacznie się poprawił to - ich zdaniem - jest obecnie "znacząco gorszy niż być powinien". Zwracają tu uwagę, że pomimo jednego z najlepszych wyników wzrostu PKB w ostatnich latach w Unii Europejskiej, wynik sektora finansów publicznych w Polsce należy do najgorszych.

Jak dodają, rząd szacuje, że w 2020 r. wydatki wzrosną o 44,3 mld zł, a obsługa podstawowych "kategorii wydatkowych" sięgnie 70 mld zł. Co oznacza, że planowane w przyszłym roku wydatki już teraz przewyższają o ok. 28 mld zł ich maksymalny poziom. I to bez uwzględnienia spodziewanego zwiększenia wydatków samorządów o ok. 6 mld zł ze środków nowoutworzonego Funduszu Dróg Samorządowych - zauważają ekonomiści.