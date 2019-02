Znika relikt PRL, żegnamy użytkowanie wieczyste. To wstęp do "katastru"?

W obecnej sytuacji istnieją również bariery ekonomiczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia podatku zależnego od wartości działek i budynków. Jako przykład można podać negatywny wpływ podatku katastralnego na ceny polskich mieszkań, które często są obciążone kredytami mieszkaniowymi przynajmniej do 80% aktualnej wartości. Uniknięcie problemów z zabezpieczeniami kredytów oraz ewentualnych protestów właścicieli nieruchomości byłoby możliwe dzięki ustaleniu bardzo niskiej stawki „katastru” (np. 0,03% - 0,05% rocznie w odniesieniu do wartości mieszkań). Można jednak zadać sobie pytanie, czy niewielki wzrost wpływów z opodatkowania nieruchomości skompensowałby wysokie koszty wprowadzenia podatku katastralnego (dotyczące np. masowej wyceny nieruchomości).

Perspektywy podatku katastralnego w Polsce komplikuje brak jednolitego i sprawdzonego sposobu funkcjonowania tej daniny, na którym można by się wzorować. Po sprawdzeniu informacji dotyczących "katastru" w wybranych krajach UE okazuje się, że te państwa stosują różne rozwiązania (zobacz poniższa tabela). Przykładowo we Francji podstawą do obliczenia podatku katastralnego jest 50% hipotetycznej, rocznej sumy czynszów. Z kolei na terenie Niemiec obowiązuje bardzo duże (ponad dwukrotne) zróżnicowanie lokalnych współczynników służących do ustalania "katastru".