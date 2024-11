Żołnierze nie będą musieli się kryć. Jest decyzja w sprawie butów

Jak czytamy, nowo wprowadzony zapis do obowiązujących przepisów będzie pozwalał na noszenie brązowych butów taktycznych za kostkę w ramach ubioru polowego i ćwiczebnego, nawet jeśli ich wygląd odbiega od standardowego wzoru.

Koniec z niewygodnym obuwiem

Dotychczas obowiązujące przepisy wymagały ścisłego przestrzegania wzoru obuwia z atwierdzonego przez MON , co w praktyce oznaczało konieczność korzystania z niezbyt lubianych przez wojskowych, mniej wygodnych butów dostarczanych przez armię.

Na ćwiczenia trafi 200 tys. Polaków

W przyszłym roku Wojsko Polskie planuje intensyfikację rekrutacji oraz ćwiczeń wojskowych . Do zawodowej służby wojskowej ma być powołanych maksymalnie 16 tys. osób, a do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej niemal 40 tys. Tym samym na ćwiczenia trafi 200 tys. rezerwistów.

Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że w 2025 roku liczba osób powołanych do czynnej służby wojskowej ma znacząco wzrosnąć. Do zawodowej służby wojskowej planuje się przyjęcie do 16 tys. nowych żołnierzy.