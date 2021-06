Nie może pracować przez powikłania po COVID-19. Od miesięcy nie dostała przelewu z ZUS-u

- Od połowy 2020 roku do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęła wpływać korespondencja, w której wnioskodawcy skarżyli się na opóźnienia w wypłacie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Chodzi nie tylko o zasiłki zdrowotne, ale także świadczenia macierzyńskie, głównie od kobiet w ciąży. Problem był podjęty przez nas w ubiegłym roku dwukrotnym wystąpieniu generalnym do pani prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej. Jako powód tych opóźnień szefowa ZUS wymieniła wówczas m.in. znaczny wzrost liczby wniosków o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i zwiększenie obowiązków nałożonych na ZUS w związku z pandemią - twierdzi Lesław Nawacki dyrektor zespołu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Poza wystąpieniami generalnymi, Biuro RPO interweniuje w indywidualnych sprawach, gdzie korespondencja jest kierowana do Oddziałów ZUS i na ogół prowadzi do wypłaty zaległych świadczeń - dodaje Lesław Nawacki.

Ustawowe terminy nie dla urzędu

Do jej kancelarii trafiła także osoba, która w pierwszym miesiącu pracy miała wypadek podczas powrotu do domu. Została potrącona na pasach przez samochód. Wszystko zarejestrowały kamery. Cud, że przeżyła. ZUS nie wypłacił jej jednak świadczeń i od wielu miesięcy prowadzi postępowanie wyjaśniające.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS ma obowiązek wypłacić zasiłek nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. W razie zwłoki powinien zawiadomić strony, podając jej przyczyny i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Z mojej praktyki wynika jednak, że urząd ma terminy za nic - twierdzi Kinga Matyasik-Ochlust.

Jeszcze więcej kontroli

- Jest ona prowadzona przez lekarzy orzeczników ZUS-u. Najczęściej prowadzą oni badania wezwanych osób w jednostce ZUS-u, ale w uzasadnionych przypadkach sami przyjeżdżają do kontrolowanej osoby. Mają prawo skierować taką osobę na dodatkowe badanie lub obserwację szpitalną. Mogą też zażądać od lekarza, który wystawił zwolnienie, udostępnienia dokumentacji lekarskiej. Podczas badania lekarz orzecznik może stwierdzić, że badany jest zdolny do pracy i może do niej wrócić. Skraca wtedy zwolnienie lekarskie, a co za tym idzie okres, za który wypłacany jest zasiłek – wyjaśnia rzecznik.