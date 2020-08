ZUS nie roześle prognoz emerytalnych. Wyjątkowo dostępne będą tylko w internecie

Chyba tylko nieliczni czytali te listy bez negatywnych emocji. Dla większości były to "koperty grozy", po otwarciu których nie opuszczała ich myśl o tym, jak ma wyglądać to życie na emeryturze. Mowa o informacjach o stanie kont emerytalnych, które co roku rozsyła ZUS ubezpieczonym.