ZUS upraszcza wniosek o odroczenie płatności

Wniosek jest już dostępny na stronie internetowej ZUS. Żeby go wypełnić, wystarczą podstawowe dane, w tym NIP , REGON lub PESEL.

We wniosku należy zaznaczyć czego on dotyczy, np. odroczenia terminu płatności składek, zawieszenia układu ratalnego czy zawieszenia spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.