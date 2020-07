Zygmunt Solorz-Żak na zakupach. Polsat ma zgodę na zakup Interii

W ramach transakcji Polsat przejmie spółki Grupa Interia.pl , Mobiem Polska (to agencja marketingu mobilnego przejęta kilka lat temu przez Interię), GIGO i GIKO. Jeśli wszystko pójdzie planowo, "zamknięcie transakcji, zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej, oczekiwane jest w lipcu 2020 roku" – informuje serwis Wirtualne Media.

Wraz z finalizacją tej transakcji Polsat Media podpisze z wydawnictwem Bauer i porównywarką finansową Rankomat (należącą do Bauer Media) umowę o świadczenie usług reklamowych. W ramach tej umowy oba podmioty będą płacić do Polsat Media łącznie 12 mln zł.

W komunikacie czytamy, że "dla Grupy Polsat zakup Interii to strategiczna inwestycja w obszarze internetu".

- To istotne wzmocnienie pozycji na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online. To również dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych już obecnie na potrzeby 34 kanałów telewizyjnych z logiem Polsatu. Dla Grupy Polsat, Interia będzie również głównym polem działań marketingowych w internecie całego jej portfolio usług i produktów, obejmujących m.in. markę Plus, Cyfrowy Polsat, Ipla, Netia czy marki Telewizji Polsat – napisano.