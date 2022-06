5 prawd o finansach, które warto poznać, kiedy jest się młodym. Im szybciej je przyswoisz, tym więcej osiągniesz

Hmmmm 38 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Tylko kryptowaluty anonimowe mogą nas uratować. Bo to inwestycja. Praca to inna nazwa dawnego niewolnictwa. Co ciekawe najbardziej zaawansowana forma niewolnictwa we współczesnych czasach występowała/występuje w komuniźmie ... brak możlwiości niepracowania i opuszczenia kraju w którym sie pracujesz.