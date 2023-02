500 plus na wnuczka? W takich przypadkach o świadczenie mogą ubiegać się dziadkowie

500 plus przysługuje na każde dziecko od narodzin do 18. roku życia. Aby uzyskać pieniądze, rodzice lub opiekunowie muszą raz do roku złożyć wniosek do ZUS-u. Wszystko przez fakt, że okres wypłacania świadczenia trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego – pisze "Fakt".

500+ dla dziadków na wnuczka

Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia, wniosek trzeba złożyć w konkretnym momencie. Zainteresowani mają na to czas do 30 kwietnia. Jeżeli nie zdążą do tego terminu, to nastąpi przerwa w wypłatach 500 plus i trzeba będzie czekać na wyrównanie.

Okazuje się jednak, że w określonych przypadkach 500 plus mogą otrzymać dziadkowie. Jak potwierdzili dziennikowi przedstawiciele ZUS-u, dzieje się tak w momencie, gdy stają się oni rodziną zastępczą dla wnuczka.

W takim wypadku dziadkowie powinni złożyć wniosek do ZUS-u drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. Wypełnić do tego trzeba formularz SW-O.

Kiedy trafią do nas pieniąze z 500 plus?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 Plus" przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. – Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną – tłumaczyła przed kilkoma dniami prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.;

– ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.; w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;

– ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca; w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca;

– ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca; w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca;

– ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca; w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

