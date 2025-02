9-latek miał spłacić długi matki. Po latach koniec batalii sądowej

Po nakazie zapłaty Monika Brajer stanowczo zareagowała i szukała pomocy w mediach. Adwokatka Agata Kościelecka, działając pro bono, oraz Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu wniosły sprzeciw do sądu, który wniosek odrzucił, uznając go za spóźniony. Wówczas Kościelecka zwróciła się do Prokuratury Generalnej, która złożyła do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną.