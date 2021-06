Abramowicz o płacy minimalnej: "Bardzo wrażliwy parametr"

We wtorek rzecznik MŚP zainaugurował konferencję programową poświęconą tematyce płacy minimalnej, powiedział, że "bardzo ważnym elementem działania gospodarki jest jej sprawność, możliwość zapewniania polskim firmom konkurencyjności również na rynku europejskim".

- Płaca minimalna to niezwykle wrażliwy parametr prowadzenia działalności gospodarczej, wrażliwy z wielu powodów. My nie chcemy robić czegoś przeciwko pracownikom, czy związkom zawodowym. To ma być rozwiązanie dobre dla wszystkich - powiedział Abramowicz.