Allegro zmienia zasady. Za to grozi blokada konta i pieniędzy od 1 lipca

Allegro wprowadza istotne zmiany od 1 lipca. Wynikają z konieczności dostosowania się do nowego prawa. Dyrektywa Rady UE 2021/514 z dnia 22 marca 2021 roku, znana również jako DAC7 , to akt prawny mający na celu usprawnienie mechanizmów sprawozdawczych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęca ona dochodom uzyskiwanym ze sprzedaży za pośrednictwem platform handlowych online , takich jak Allegro czy Allegro Lokalnie. Warto podkreślić, że dyrektywa nie wprowadza żadnego nowego podatku, a jedynie uszczelnia istniejący system podatkowy. Jej regulacje dotyczą wszystkich platform internetowych działających na obszarze UE.

Allegro wprowadza nowe zasady od 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z projektem polskiej ustawy implementującej dyrektywę DAC7, nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2024 roku. Operatorzy platform handlowych online, tacy jak Allegro, będą zobowiązani do raportowania danych o sprzedających i ich transakcjach również za lata 2023 i 2024, mimo że regulacje wynikające z dyrektywy nie obowiązywały jeszcze w tym okresie w Polsce. Z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu przepisów, operatorzy platform będą mieli czas do 31 grudnia 2024 roku na zgromadzenie i zweryfikowanie wymaganych danych o sprzedających w ramach procesu tzw. należytej staranności. Natomiast termin składania sprawozdań za lata 2023 i 2024 upływa 31 stycznia 2025 roku.