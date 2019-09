Analiza poranna - Chwila wytchnienia na rynkach

Atmosferę wyczekiwania na rynku i utrzymywanie się giełdowych indeksów w okolicy ostatnio osiągniętych maksimów należy wiązać ze zbliżającymi się posiedzeniami EBC oraz Fed, a także korzystnym rozwojem sytuacji w przypadku głównych czynników ryzyka. W szczególności należy zaliczyć tutaj perspektywę wznowienia negocjacji handlowych pomiędzy USA a Chinami na początku przyszłego miesiąca. O ile sytuacja w zeszłych tygodniach potrafiła dość dynamicznie ulegać zmianie, tak w przeciągu ostatnich dni obie strony skąpią szczegółów dotyczących przebiegu prowadzonych rozmów. W pozytywnym tonie wypowiadał się jedynie wczoraj Steven Mnuchin, który stwierdził, że osiągnięte zostało koncepcyjne porozumienie dotyczące mechanizmów egzekwowania ustaleń nowej umowy handlowej , a przedmiotem dyskusji w nadchodzącym miesiącu będą również kwestie walutowe. Dobrym nastrojom sprzyja również perspektywa luzowania polityki monetarnej ze strony głównych banków centralnych, choć tutaj należy mieć na uwadze możliwość rozczarowania inwestorów ze strony EBC ze względu na dość znaczące oczekiwania rynkowe. Pomimo trwającego na świecie spowolnienia retoryka zarówno Riksbanku, RBA jak i Banku Kanady podczas zeszłotygodniowych posiedzeń okazała się bardziej jastrzębia niż wskazywały na to wcześniejsze prognozy. Koniunkturę na Starym Kontynencie może natomiast w większym stopniu wesprzeć silniejsza ekspansja fiskalna w Niemczech, wczorajsze doniesienia wskazują bowiem na ponowne rozgrzanie dyskusji w tej kwestii, co stanowiło czynnik wspierający notowania euro.

Na rynku walutowym pozytywnie wyróżnia się dzisiaj dolar nowozelandzki oraz funt, który kontynuuje wczorajsze wzrosty. Po pełnym wydarzeń zeszłym tygodniu sytuacja na brytyjskiej scenie politycznej powinna na jakiś czas się nieco bardziej ustabilizować. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w przeciągu najbliższych pięciu tygodni tamtejszy parlament będzie bowiem zawieszony. Wczorajszy dzień Boris Johnson próbował jeszcze wykorzystać do przegłosowania wniosku dotyczącego rozpisania przedterminowych wyborów, jednak nieskutecznie. Opozycja po raz kolejny nie poparła pomysłu brytyjskiego premiera, pomimo wejścia w życie poprawki, która ma gwarantować zablokowanie możliwości wystąpienia twardego Brexitu. Zamiast tego parlamentarzyści zdecydowali, że Boris Johnson ma opublikować dokumenty dotyczące przygotowań do niekontrolowanego wyjścia z Unii, a także prywatną korespondencję odnoszącą się do zawieszenia obrad parlamentu. Na otwarciu tygodnia w cenie pozostają również notowania ropy naftowej, po tym jak nowy

minister energii Arabii Saudyjskiej w przeddzień spotkań państw kartelu zapowiedział, że dotychczasowa polityka kraju w zakresie wydobycia ropy naftowej nie ulegnie zasadniczej zmianie.