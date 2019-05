Analiza poranna - Chwilowy spokój?

Czwartkowa sesja na rynkach finansowych przynosi częściowe odreagowanie wczorajszych spadków, które w przypadku amerykańskich indeksów sięgały nawet 1%. W dniu dzisiejszym notowania kontraktu terminowego na S&P 500 próbują wrócić w okolice 2800 pkt., co dzieje się bez większej przyczyny przez co wpisuje się w korekcyjny scenariusz. Retoryka związana z wojną handlową cały czas pozostaje napięta i kwestią czasu wydaje się być kolejny cios ze strony amerykańskiego prezydenta, który może zasiać jeszcze większą niepewność i podnieść obawy o prognozy wzrostu gospodarczego. W takim środowisku inwestorzy mogą czuć pewien opór przed kupowaniem akcji, co z kolei powinno ograniczać przestrzeń do wzrostów indeksów giełdowych. Bez pozytywnych wieści z frontu wojny handlowej o trwały powrót S&P 500 powyżej 2800 pkt. może być trudno. Dziś w centrum uwagi rynków znajdować się będzie drugi szacunek wzrostu gospodarczego w USA. Pierwszy odczyt wskazał nieoczekiwanie na przyspieszenie dynamiki PKB do 3.2% z 2.2% odnotowanych w

ostatnim kwartale 2018 roku.