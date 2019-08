Analiza poranna - Coraz więcej elementów ryzyka

Do niepewności związanej z wojną handlową i spowolnieniem gospodarczym dokładają się obecnie nowe zagrożenia dla światowej gospodarki, co ciąży bardziej ryzykownym aktywom. O ile konsekwencje eskalacji protestów w Hong Kongu nie powinny mieć dla rynków finansowych bardziej daleko idących konsekwencji, to już potencjalna niewypłacalność Argentyny już tak. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza znacząco wzrosło po wczorajszej wygranej w prawyborach Alberto Fernandeza, który jest zdecydowanym przeciwnikiem polityki zaciskania pasa. Z drugiej strony opowiadający się za reformami urzędujący prezydent Marci poniósł porażkę. Reakcja rynkowa na te wydarzenia była niezwykle dynamiczna i przełożyła się na blisko 50% przecenę na tamtejszej giełdzie i 20% spadek wartości peso. Wzrost niepewności w Argentynie może bowiem rozlać się na ogólny sentyment wobec rynków wschodzących i w konsekwencji ciążyć wszystkim ryzykownym aktywom. Amerykańskie indeksy zakończyły poniedziałkową sesję na ponad 1% minusach i dzisiejszy

handel na Starym Kontynencie rozpoczyna się w nie najlepszych nastrojach. Wysoki poziom awersji do ryzyka potwierdzają kreślące nowe szczyty notowania złota, które jest już powyżej 1520 USD za uncję. Duży popyt wciąż utrzymuje się na rynku japońskiego jedna, który w parze z dolarem schodzi już do 105, czyli minimów odnotowanych w 2018 roku.