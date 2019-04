Analiza poranna - Dane z Chin ponownie lepsze od prognoz

Dzisiejsze dane makro z Chin raz jeszcze wypadły lepiej od oczekiwań umacniając uczestników rynku w przekonaniu co do stabilizacji koniunktury w Państwie Środka. Entuzjazm jednak w porównaniu do odczytów indeksów PMI sprzed przeszło dwóch tygodni wydaje się umiarkowany. Indeksy azjatyckie zyskały jedynie nieznacznie. Roczna dynamika chińskiego PKB dla pierwszego kwartału wyniosła 6.4% wobec oczekiwań na poziomie 6.3%. Tym samym negatywna tendencja z ostatniego roku została na razie zastopowana. Chińską gospodarkę wspomaga pakiet stymulacyjny wprowadzony przez rząd, którego efekty powoli zaczynają być widoczne. Należy spodziewać się, że czynnik ten nabierze jeszcze większego znaczenia w dalszej części roku. Plany stabilizacji dynamiki PKB w 2019 r. na poziomie 6.0-6.5% są więc jak na razie całkiem realne. W dalszym ciągu jednak tempo ekspansji gospodarczej w porównaniu do lat poprzednich wypada dość słabo. Większa skala zaskoczenia widoczna była w przypadku danych o sprzedaży detalicznej oraz produkcji

przemysłowej. Powinno to nieco zmniejszyć obawy dotyczące wielkości popytu wewnętrznego, rozbudzone po publikacji niskiej dynamiki importu za marzec. Wiadomość ta jest szczególnie pozytywna dla gospodarki europejskiej, której słabość spowodowana jest w dużej mierze czynnikami zewnętrznymi.