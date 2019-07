Analiza poranna - Do porozumienia handlowego wciąż daleko

Prezes Rezerwy Federalnej nie zawiódł inwestorów liczących na gołębi przekaz. Wczorajsze wystąpienia regionalnych szefów Fed nie zmieniły wiele w kwestii postrzegania przez uczestników rynku perspektyw na obniżki stóp procentowych. Uwypuklają one jedynie, że nie wszyscy bankierzy centralni podzielają zdanie o konieczności luzowania polityki monetarnej. Przeciwny obóz zyskał wczoraj kolejne argumenty przemawiające za bardziej neutralnym podejściem, w rezultacie wyższego od prognoz odczytu dynamiki inflacji oraz spadku liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, potwierdzającego silną kondycję rynku pracy. Nie zrobiło to jednak większego wrażenia na dolarze, jak również i na rynku ryzykownych aktywów. Kontrakty terminowe na S&P500 oscylują bowiem dzisiejszego poranka w okolicy historycznych maksimów. W dalszym ciągu relatywnie słabo wypada za to niemiecki DAX. Nastrojów za oceanem nie były w stanie zepsuć również nalegania Państwa Środka na wycofanie restrykcji względem Huawei, w celu otworzenia ścieżki do

pełnego porozumienia handlowego. Późniejszy wpis amerykańskiego prezydenta wskazuje, że Chińczycy do tej pory nie rozpoczęli zakupów produktów rolnych ze Stanów Zjednoczonych. Ton pozostawał jednak łagodny, bowiem Donald Trump wyraził jednocześnie nadzieję, że wkrótce zostaną one wznowione, co po części może tłumaczyć brak większej reakcji rynku. Bazowym scenariuszem cały czas pozostaje dalsza kontynuacja negocjacji handlowych, jednak należy mieć na uwadze, że amerykański prezydent potrafił już nie raz zaskakiwać. Wczorajsze doniesienia pokazują, że należy zachować pewien stopień sceptycyzmu względem zapewnień o konstruktywnych rozmowach pomiędzy obiema stronami (o czym można było się przekonać na początku maja). Dodatkowo można odnieść wrażenie, że pomimo widocznego w Państwie Środka spowolnienia Chińczycy nie zamierzają ulegać naciskom Stanów Zjednoczonych, na co wskazywało już czerwcowe zaostrzenie retoryki, w tym groźby wstrzymania eksportu metali ziem rzadkich do USA.