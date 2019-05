Analiza poranna - Huśtawka na funcie

Brytyjska waluta znajduje się w niełasce od początku maja kiedy zaczęła nasilać się krytyka dotycząca premier May i coraz bardziej liczne stały się nawoływania do jej dymisji. Dodatkowo zarówno Konserwatyści jak i Laburzyści odnieśli fatalne rezultaty w wyborach lokalnych, a eurosceptycy osiągają coraz lepsze wyniki w sondażach przed wyborami do Europarlamentu. W dniu wczorajszych funt zaliczył jednak chwilowy wyskok kiedy pojawiła się informacja o możliwości przeprowadzenia kolejnego referendum ws. Brexitu, co potwierdziła May w trakcie swojego wystąpienia. Ma ono jednak zależeć od wyników kolejnego głosowania w czerwcu, a o jego rozpisaniu powinien zadecydować parlament. Brytyjska premier zasugerowała, że głos przeciwko porozumieniu, będzie głosem za zatrzymaniem procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Para GBPUSD po krótkotrwałym wyskoku powyżej 1.28, szybko powróciła do spadków po tym jak brytyjscy parlamentarzyści raczej w krytycznym tonie zaczęli odnosić się do wystąpienia May. Nowa propozycja ma

zawierać między innymi alternatywne rozwiązania dotyczące granicy irlandzkiej, a także ma pozostawiać przestrzeń do przyszłych zmian relacji z UE odnośnie polityki handlowej. Dziś szefowa rządu podczas swojego wystąpienia w parlamencie może podać nieco więcej szczegółów, ale odbiór nowych propozycji pozostaje chłodny. Jeden z przedstawicieli Parti Pracy zasugerował dziś, że May powinna wycofać się z kolejnego głosowania, co pociągnęło GBPa na nowe minima. Podobnego zdania jest też część przedstawicieli Partii Konserwatywnej, co nie wróży dobrze na przyszłość i może prowadzić parę GBPUSD dalej w kierunku grudniowych minimów na 1.24 w obawie przed jej dymisją i potencjalnie bardziej eurosceptycznym kolejnym premierem.