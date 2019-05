Analiza poranna - I co dalej?

Z jednej strony konflikt handlowy na froncie z Chinami nie uspokaja się. W dniu wczorajszym sekretarz skarbu Mnuchin zwrócił uwagę, że jeszcze dużo jest do zrobienia przed dojściem do kompromisu i dał do zrozumienia, że nie wybiera się na negocjacje do Pekinu w najbliższym czasie. Z drugiej strony pojawiły się doniesienia wskazujące, że amerykański prezydent zamierza o 6-miesięcy odłożyć decyzję w sprawie ceł na samochody, co jest pozytywną informacją dla niemieckiego i japońskiego rynku. Niemniej jednak niektórzy mogą powiedzieć, co się odwlecze to nie uciecze, a eskalowanie konfliktu na wszystkich frontach obecnie niosłoby za sobą zgubne konsekwencje dla bardziej ryzykownych aktywów. Trump umieścił również na specjalnej liście firmy Huawei i ZTE, co ma na celu zamknięcie dostępu do amerykańskiego rynku i wpisuje się w scenariusz eskalacji konfliktu handlowego. Na obecną chwilę wsparcie w przypadku S&P 500 na poziomie 2800 pkt. broni się i potwierdzenie odłożenia w czasie decyzji dotyczącej ceł na sektor

motoryzacyjny powinno wspierać scenariusz odbicia. Do wyjścia indeksów w kierunku ekstremów z początku miesiąca konieczne może być ocieplenie amerykańsko-chińskich stosunków.