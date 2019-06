Analiza poranna - Kolejne groźby amerykańskiego prezydenta

Po poniedziałkowych groźbach zapowiadających wprowadzenie kolejnych ceł w razie nie dojścia do spotkania pomiędzy przywódcami obu mocarstw na zbliżającym się szczycie G20, amerykański prezydent stawia kolejne warunki. Donald Trump chce powrotu do poprzednich ustaleń do których zobowiązały się Chiny, zanim nastąpi kontynuacja negocjacji handlowych. Krytyka nie ominęła również działań Rezerwy Federalnej. Według amerykańskiego prezydenta zarówno stopy procentowe jak i kurs dolara pozostają na zbyt wysokim poziomie. Sytuacja w której kurs juana znajduje się w okolicy rocznych minimów względem amerykańskiej waluty z pewnością nie jest na rękę Donaldowi Trumpowi, bowiem powoduje osłabianie skuteczności dotychczas wprowadzonych ceł. Dodatkowo trzeba wziąć tutaj pod uwagę ostatnią zniżkę dolara związaną z rozbudzeniem oczekiwań względem luzowania polityki monetarnej. Presja polityczna na spadek stóp procentowych będzie się więc prawdopodobnie nasilać. Działania chińskich władz z pewnością nie będą też ułatwiać

dojścia do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ kwestia stabilności juana pozostaje jednym z istotnych punktów spornych pomiędzy oboma państwami. Mało kto już wierzy, że zbliżający się szczyt G20 okaże się przełomowy, a ewentualne nadzieje wiążą się raczej z ponownym powrotem USA i Chin do stołu negocjacyjnego.