Analiza poranna - Kurs EURUSD schodzi na nowe minima

Po części argumentowane na rynku jest to niepewnością związaną z wynikiem październikowych negocjacji handlowych, niemniej jednak nie potwierdzają tego zniżkujące poniżej 1500 USD za uncję notowania złota. Wskazują one natomiast, że przyczyn aprecjacji amerykańskiej waluty powinniśmy raczej upatrywać gdzie indziej. O ile wczorajsze dane o amerykańskim PKB w II kw. odczytem na poziomie 2% nikogo nie zaskoczyły i nie miały żadnego wpływu na rynek, to jednak pozytywnie należy odbierać przyspieszenie inflacji bazowej PCE z 1.1% odnotowanych w pierwszych trzech miesiącach roku do 1.9%. W dniu dzisiejszym opublikowane zostaną sierpniowe dane wobec których rynek spodziewa się przyspieszenia do 1.8% r/r z 1.6% r/r. Sygnały umocnienia presji inflacyjnej mogą częściowo zmniejszać oczekiwania na jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych w USA przed końcem roku, którą wycenia jeszcze rynek, a większość przedstawicieli Fed nie jest jeszcze do niej przekonana. Kluczowym argumentem sprzyjającym jednak notowaniom USD jest

utrzymujące się na relatywnie wyższym poziomie w porównaniu do innych gospodarek momentum wzrostowe. Utrzymanie status quo w tej kwestii będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku kontynuacji spadków na rynku na rynku EURUSD.