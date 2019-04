Analiza poranna - Naszpikowany wydarzeniami tydzień

Kontrakt terminowy na S&P 500 znajduje się na ubiegłorocznych maksimach powyżej 2945 pkt., a niemiecki Dax na poziomie tegorocznych szczytów w okolicach 12350 pkt. Kilka elementów sprzyja obecnie bardziej ryzykownym aktywom. Po pierwsze, zdecydowanie byczy wydźwięk miały piątkowe dane o wzroście gospodarczym w I kw., które okazały się dużo lepsze od prognoz przy niższej inflacji, co powinno skutkować utrzymaniem gołębiego kursu przez amerykańską Rezerwę Federalną. Po drugie, jutro rozpoczyna się kolejna runda negocjacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która może okazać się ostatnią. Tym razem przedstawiciele Stanów Zjednoczonych mają przybyć do Chin, aby 8 maja rozmowy zostały przeniesione do Waszyngtonu. W ubiegłym tygodniu pojawiły się spekulacje, że spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem miałoby się odbyć na początku czerwca. Po trzecie, wyniki jakie raportują amerykańskie spółki za I kw. w przeważającej mierze wypadają lepiej od prognoz, co wspiera wzrostowy scenariusz na Wall Street. W tym tygodniu oprócz negocjacji handlowych i wyników takich spółek jak Apple, Alphabet czy GE na sytuację na rynku akcyjnym wpływ mieć będzie publikacja serii wskaźników kwietniowej koniunktury gospodarczej, wydźwięk posiedzenia Fed czy piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Na rynku walutowym USD oddaje część ubiegłotygodniowych zysków, co wydaje się uzasadnione niskim poziomem awersji do ryzyka i zbliżającym się posiedzeniem Fed. Choć dane z amerykańskiej gospodarki wypadały w ostatnim czasie lepiej od oczekiwań, to jednak presja inflacyjna pozostaje niska i nie uzasadnia odejścia od gołębiej komunikacji amerykańskich bankierów centralnych. Eurodolar próbuje wrócić w okolice 1.12, a USDJPY w okolice 112. Dobre nastroje powinny wspierać wzrosty w przypadku obydwu tych par walutowych, niemniej jednak japoński jen może w najbliższych dniach być narażony na bardziej chaotyczną zmienność w związku z trwającą aż 10 dni przerwą świąteczną. Pod presją pozostają notowania ropy, która w przypadku odmiany WTI osunęła się w piątek poniżej 63 USD za baryłkę m.in. w efekcie słów Donalda Trumpa, który ponownie nawoływał do zwiększenia wydobycia. Notowania czarnego złota tracą na wartości od ubiegłej środy, kiedy dane amerykańskiego Departamentu Energii wskazały na dalszy wzrost stanów

magazynowych. Przestrzeń do spadku notowań ropy powinien jednak ograniczać świetny sentyment rynkowy. Dodatkowo w przeszłości kilkukrotnie bywało już tak, że przecena na rynku czarnego złota wywołana słowami amerykańskiego prezydenta szybko zostawała odreagowywana.