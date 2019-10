Analiza poranna - Obawy o negocjacje biorą górę

Sentyment w trakcie wtorkowej sesji na Wall Street pogorszył się po tym jak na rynku pojawiły się informacje, że chińska delegacja planuje krótki pobyt w Waszyngtonie, co wywołało obawy, że nie będzie skora do przedłużenia negocjacji w sytuacji gdyby pojawiła się przestrzeń do znalezienia szerszego porozumienia. Nie wydaje się być to jednak mocnym argumentem, decydującym o przebiegu najbliższych rozmów. Dowodzi jednak o tym jak wrażliwy jest rynek na wszelkie informacje dotyczące najbliższych negocjacji. Dodatkowo w dniu wczorajszym pojawiły się informacje, że Biały Dom prowadzi prace nad ograniczeniem przepływu kapitału do Chin, a wcześniej wpisał na czarną listę kolejne chińskie przedsiębiorstwa, co jeszcze bardziej podnosi temperaturę przed ruszającymi w dniu jutrzejszym rozmowami. W efekcie przecena na Wall Street sięgnęła 1.5%, a notowania kontraktu terminowego na S&P 500 pozostają w okolicy wczorajszych minimów poniżej 2900 pkt. Spór z Chinami dotyczący prześladowania Muzułmanów w jednej z prowincji

Państwa Środka nie jest wyciszany, bowiem amerykańska administracja wydała zakaz wizowy dla urzędników wysokiego szczebla, którzy są za to odpowiedzialni. W odpowiedzi strona chińska podjęła kroki przeciwko NBA, wstrzymując emisje meczów, po tym jak manager stowarzyszenia skrytykował działania w Hong Kongu skierowane przeciwko wolności słowa. Dziś rano agencja Reuters poinformowała, że Chiny także planują restrykcje wizowe dla Amerykanów. Dopóki więc nie pojawią się jakiekolwiek pozytywne sygnały przed ruszającymi w dniu jutrzejszym rozmowami, ryzykowne aktywa mogą pozostawać pod presją.