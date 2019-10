Analiza poranna - Pierwszy dzień rozmów można zaliczyć do udanych

Niemiecki Dax rusza natomiast w kierunku wrześniowych maksimów na 12500 pkt. Jak na razie brakuje jeszcze konkretów, aczkolwiek zapewnienia amerykańskiego prezydenta o bardzo dobrym przebiegu negocjacji rozbudzają wyobraźnie inwestorów i nadzieje na uzyskanie czegoś więcej niż tylko porozumienia dotyczącego interwencji na rynku walutowym. Jeśli tak się stanie S&P 500 ruszy w kierunku 3000 pkt., a główny indeks niemieckiej giełdy może przetestować ostatnie maksima. Skala reakcji zależeć będzie od tego jak szerokie będzie porozumienie. W sytuacji gdyby dotyczyło ono tylko interwencji na rynku walutowym część inwestorów mogłaby się poczuć rozczarowana, co sprzyjałoby korekcie na rynku akcyjnym. Załamanie rozmów w tym momencie nie wydaje się już prawdopodobne, co oddala ryzyko najczarniejszego scenariusza dla Wall Street. Każda z bezpośrednich rozmów Trumpa z głównymi przedstawicielami innych państw miała koncyliacyjny przebieg. Dziś amerykański prezydent spotyka się z wicepremierem Chin Liu He.

Na rynku walutowym zdecydowanie wyróżnia się funt szterling, co jest pokłosiem informacji o możliwości wprowadzenia umowy o wolnym handlu, co może przełamać trwający impas w negocjacjach i dawać przestrzeń do znalezienia kompromisu. Potwierdzenie tych informacji powinno dalej sprzyjać notowaniom szterlinga. Na rynku walutowym dolar pozostaje w defensywie, a perspektywa zawiązania porozumienia wspiera waluty antypodów. Na drugim biegunie w związku z tym znajdują się bezpieczne przystanie jak frank szwajcarski czy jen. Podpisanie nowej umowy handlowej powinno sprzyjać przetestowaniu 108.50 w przypadku pary USDJPY. Na rynku surowcowym nadzieje na poprawę perspektyw popytu sprzyjają odbiciu na rynku ropy, niemniej jednak o wyjście w kierunku 60 USD za baryłkę WTI może być trudno w sytuacji gdy wskaźniki koniunktury gospodarczej wskazują na szerokie spowolnienie aktywności. Z tego tytułu zwyżki notowań w wyniku zawarcia porozumienia mogą okazać się krótkookresowe. Złoto natomiast mimo sporych szans na

załagodzenie sporu handlowego i nadziei na porozumienie dotyczącego warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii pozostaje powyżej 1500 USD za uncję, co jest dowodem utrzymującego się dużego popytu na żółty metal, w sytuacji gdy największe banki centralne luzują politykę monetarną. Opublikowane w dniu wczorajszym wrześniowe dane o inflacji wpisują się w scenariusz kolejnej obniżki stóp procentowych podczas październikowego posiedzenia.