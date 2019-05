Analiza poranna - RBA przygotowuje się do obniżki stóp

Opublikowany w trakcie sesji azjatyckiej protokół z ostatniego posiedzenia Banku Rezerwy Australii wskazuje na obniżkę stóp procentowych podczas kolejnego spotkania bankierów centralnych w czerwcu. Widnieje w nim zapis uzależniający dalszą ścieżkę stóp procentowych od sytuacji na rynku pracy, która wydaje się pogarszać. Opublikowane w ubiegłym tygodniu kwietniowe dane z rynku pracy wskazały na wzrost stopy bezrobocia do 5.2%. Rynek już w 70% wycenia taki ruch, co przekłada się na coraz głębszą przecenę AUDa. Jego notowania ponownie spadają poniżej 0.69 i zmierzają w kierunku ubiegłotygodniowych minimów do których brakuje już tylko kilku pipsów. Kolejne ważne poziomy to minima z początku roku, do których z kolei brakuje figury. Następnym elementem szkodzącym notowaniom australijskiej waluty jest brak postępu w amerykańsko-chińskich rozmowach handlowych, gdzie nic nie wskazuje na to aby zakończyły się one przed szczytem G20 w końcówce czerwca, co z kolei grozi nałożeniem kolejnych ceł. Szef RBA Lowe

zakomunikował, że na czerwcowym posiedzeniu dyskutowana będzie obniżka kosztu pieniądza, co powinno być odbierane jako bezpośrednia zapowiedź cięcia stóp.