Analiza poranna - Ryzyka asymetryczne w dół

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się blisko 2% przeceną i podczas dzisiejszego poranka widać tylko częściowe odreagowanie, choć cały czas nie można wykluczać żadnego ze scenariusza. Ani zawarcia porozumienia, mogącego wyprowadzić indeksy na nowe szczyty, ani załamania rozmów prowadzącego do głębszej korekty na rynku. Ryzyka dla rynku akcyjnego wydają się jednak być skierowane asymetryczne w dół. To oznacza, że przestrzeń do przeceny indeksów giełdowych może być większa niż do wzrostów w przypadku uzyskania porozumienia. Od początku roku rynek systematycznie wyceniał ocieplenie w amerykańsko-chińskich stosunkach handlowych i zmiana percepcji może sprowadzić notowania na niższe poziomy. Dodatkowo w dniu dzisiejszym nastroje na rynku mogą psuć kiepskie dane o eksporcie z Chin, który w kwietniu nieoczekiwanie spadł. Uwzględniając dodatkowo wzrost importu, nadwyżka w handlu zagranicznym zmniejszyła się z 32.7 mld USD do 13.8 mld USD, co z drugiej strony może być argumentem nieco tonującym nastroje w

toczącej się wojnie handlowej. Wynik prowadzonych w drugiej połowie tygodnia rozmów będzie miał zerojedynkowy wpływ na sentyment rynkowy.