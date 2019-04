Analiza poranna - Silny rynek pracy oddala perspektywę obniżek stóp przez RBA

Dzisiejsze dane dotyczące zmiany zatrudnienia oraz stopy bezrobocia z Australii wypadły dość korzystnie, potwierdzając silną sytuację tamtejszego rynku pracy. Zmiana zatrudnienia wyniosła 25.7 tys. wobec oczekiwanych 12 tys. Stopa bezrobocia z kolei zgodnie z wcześniejszymi szacunkami wzrosła z 4.9% do 5%, w związku z powrotem części ludności do zasobu siły roboczej. Wtorkowe minutki wskazały, że bankierzy centralni coraz mocniej rozważają scenariusz w którym stopy procentowe uległyby obniżeniu. Aby jednak to tego doszło konieczny jest znaczny wzrost stopy bezrobocia oraz ograniczony poziom presji inflacyjnej. O ile dane dotyczące dynamiki cen nie wyglądają tak korzystnie, to sytuacja na rynku pracy uzasadnia pozostawienie przez najbliższy czas stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W dłuższym okresie Australia musi się jednak zmierzyć ze spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego oraz niekorzystną sytuacją na krajowym rynku nieruchomości. Czynnikiem ryzyka pozostaje także wynik majowych wyborów parlamentarnych. Poprawa widoczna jest natomiast w przypadku otoczenia zewnętrznego w postaci silniejszych odczytów z gospodarki Państwa Środka. Powyższy czynnik oraz perspektywa pozostawienia w najbliższym czasie stóp procentowych na niezmienionym poziomie powinny w krótkim okresie wesprzeć dolara australijskiego.

Oprócz australijskiej waluty dzisiejszego poranka na wartości zyskuje także jen, co jest dość rzadko spotykanym połączeniem. Relatywnie silny jest także szwajcarski frank co sugeruje, że inwestorzy zwiększają obecnie zaangażowanie w bardziej bezpiecznych aktywach po lekkim cofnięciu na giełdach widocznym na przestrzeni ostatnich godzin. W przypadku japońskiej waluty mamy do czynienia również z likwidacją części krótkich pozycji przed nadchodzącą dłuższą przerwą w handlu. Prowadzone ze Stanami Zjednoczonymi negocjacje handlowe prawdopodobnie podsycać będą co jakiś czas obawy o żądania strony amerykańskiej co do podwyższenia kursu jena. W centrum uwagi uczestników rynku pozostają dzisiejsze dane PMI z Europy oraz sprzedaż detaliczna z USA. Wobec lepszych danych z Chin oraz dużej ilości nagromadzonych krótkich pozycji wydaje się, że ryzyka w przypadku wspólnej waluty skierowane są w górę. Sentyment wobec ryzykownych aktywów na początku ostatniej sesji przed Wielkanocą uległ lekkiemu pogorszeniu. Zdecydowanie

najgorzej spisywał się sektor zdrowotny, tracąc blisko 3% ze względu na obawy o wprowadzenie niekorzystnych regulacji. Nastrojów nie poprawia również opublikowanie przez Komisję Europejską listy towarów z USA na które mogą zostać nałożone cła w odwecie za subwencjonowania Boeinga przez Stany Zjednoczone.