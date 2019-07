Analiza poranna - Spokojny początek tygodnia

Sentyment wobec ryzykownych aktywów pozostaje wyśmienity w związku z oczekiwaniami na łagodzenie polityki monetarnej przez najważniejsze banki centralne i trwające rozmowy handlowe pomiędzy USA a Chinami. Amerykański sekretarz skarbu Mnuchin powiedział w dniu wczorajszym, że Lighthizer będący przedstawicielem ds. handlu może odbyć podróż do Chin jeśli trwające w tym tygodniu rozmowy telefoniczne okażą się owocne. Rynek jednak coraz bardziej skupia się na rozpoczynającym się sezonie wyników amerykańskich spółek . Wczorajsze wyniki Citi okazały się lepsze od prognoz. W dniu dzisiejszym raporty opublikują JP Morgan i Goldman Sachs. Potwierdzenie dobrych rezultatów będzie oddziaływać w kierunku kontynuacji wzrostów na Wall Street.

Na rynku walutowym również niewiele się dzieje, a zmienność w gronie G10 nie przekracza 0.2%. Na tym tle wyróżnia się tylko dolar nowozelandzki, który został wsparty przyspieszeniem dynamiki inflacji w II kw. do 1.7% r/r z 1.5% r/r w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku, co zmniejsza szanse na kolejną obniżkę stop procentowych w wykonaniu Banku Rezerwy Nowej Zelandii. Para NZDUSD wybija się tym samym na 3-miesięczne maksima powyżej 0.67. Opublikowany w trakcie sesji azjatyckiej protokół z ostatniego posiedzenia RBA nie był przełomowy i potwierdził, że kolejne decyzje ws. wysokości stóp procentowych zależeć będą od publikowanych z gospodarki danych.

Mimo całkowitego przekonania rynku o zbliżającej się obniżce stóp procentowych przez Fed, od początku tygodnia amerykańska waluta lekko zyskuje na wartości, a notowania EURUSD spadają w kierunku 1.1250. W dniu dzisiejszym opublikowane zostaną już ostatnie istotne czerwcowe dane z realnej gospodarki przed posiedzeniem w końcówce miesiąca. Odczyty z rynku pracy czy dynamika inflacji przebiły oczekiwania rynkowe, podobnie jak wczorajszy lipcowy odczyt NY Empire State. Jeśli podobny wydźwięk będą miały dzisiejsze wskazania sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej część uczestników rynku, która jeszcze liczy na 50-punktowe cięcie stóp traci jakąkolwiek podstawę do takiego ruchu, co powinno oddziaływać w kierunku aprecjacji USD. W dniu dzisiejszym zaplanowanych jest jeszcze kilka wystąpień przedstawicieli FOMC, wśród których znajduje się też Jerome Powell. Nie powinien on jednak powiedzieć wiele więcej niż w poprzednim tygodniu. Gołębie poglądy Evansa, szefa Chicago Fed są dobrze znane, a Kaplan z Dallas

Fed, który w jednym z swoich ostatnich wystąpień komunikował obawy związane ze stymulacją monetarną na tym etapie cyklu koniunkturalnego, nie ma prawa głosu w 2019 roku.