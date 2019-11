Analiza poranna - Trump studzi optymizm

Nowy tydzień na rynkach finansowych przynosi pogorszenie sentymentu po słowach amerykańskiego prezydenta, który w trakcie weekendu podsycił niepewność dotyczącą dalszej deeskalacji amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Trump jasno powtórzył, że nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wycofania już wprowadzonych w życie taryf i dodał, że choć rozmowy zmierzają w dobrą stronę to jednak stronie chińskiej bardziej zależy na podpisaniu porozumienia. Chiny tymczasem domagają aby podpisując częściowe porozumienie, USA zobowiązały się do anulowania taryf. Amerykański prezydent tymczasem powraca do retoryki znanej z pierwszych miesięcy 2019 roku, kiedy to stopniowo wprowadzał kolejne cła na dobra importowane z Chin. W ostatnich tygodniach rynek zaczął wyceniać koniec wojny handlowe, ale zaczyna pojawiać się więcej znaków zapytania w tej kwestii. Jeśli nie zostaną one wyjaśnione indeksy mogą oddać część ostatnich wzrostów. Inwestorzy uzależnili się nieco od pozytywnych informacji pojawiających się w kontekście wojny

handlowej i brak kolejnych dobrych wieści może zwiększać niepokój i sprzyjać korekcie S&P 500 w kierunku 3000 pkt. Jak na razie nie ma wcale pewności czy częściowe porozumienie będzie podpisane przed końcem roku. Nie ma jeszcze ani daty a miejsca, gdzie mogliby się spotkać prezydenci Chin i USA. Bez tego Trump może wprowadzić kolejną rundę taryf zapowiedzianą na połowę grudnia, co z pewnością zdecydowanie pogorszyłoby relacje i mogłoby na szali postawić całość wynegocjowanego porozumienia.