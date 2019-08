Analiza poranna - W oczekiwaniu na sygnały z Fed

O ile wczorajsza sesja przyniosła pogorszenie nastrojów i przecenę na rynku akcyjnym, to już dzisiejszego poranka sytuacja się poprawia, a ceny akcji odrabiają wtorkowe straty. Trudno znaleźć bezpośrednie przyczyny tych ruchów, co wpisuję się w atmosferę wyczekiwania przez najbliższymi komunikatami jakie mogą pojawić się z amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Już dziś wieczorem opublikowane zostaną minutki z ostatniego posiedzenia Fed, które mimo pierwszej od dekady obniżki stóp procentowych zostało jastrzębio odebrane. Jerom Powell na konferencji prasowej po posiedzeniu podkreślił, że lipcowa decyzja nie była początkiem długiego cyklu obniżek, a jedynie średnioterminowych dostosowaniem poziomu kosztu pieniądza. Rynek natomiast wycenia w perspektywie najbliższego roku cięcia stóp rzędu 100 punktów bazowych. Szczegóły dyskusji podczas ostatniego posiedzenia mogą rzucić więcej światła na to czego możemy spodziewać się w kolejnych miesiącach ze stopami procentowymi. Szanse na gołębią niespodziankę nie wydają się

duże, bowiem przed posiedzeniem nawet najbardziej gołębi nastawieni przedstawiciele FOMC jak Bullard nie przychylali się do głębszej obniżki. Z drugiej strony George oraz Rosengren zagłosowali przeciwko cięciu stóp tłumacząc, że gospodarka tego nie wymaga. Rozłam wewnątrz Fed nie zdarza się często, a zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia może to podkreślać. Dodatkowo rynek czeka na rozpoczynające się w najbliższy piątek sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, które często bywało kamieniem milowym dla oczekiwań związanych z dalszą ścieżką stóp procentowych. Od lipcowego posiedzenia publikowane z amerykańskiej gospodarki dane wypadały lepiej od oczekiwań potwierdzając utrzymanie wysokiego momentum wzrostowego. Z tego względu silne złagodzenie komunikacji ze strony szefa Fed wydaje się mało prawdopodobne, co rodzi więc ryzyka w górę dla notowań dolara oraz w dół dla indeksów giełdowych. Dla tych ostatnich kluczowy będzie jeszcze jutrzejszy wydźwięk wstępnych danych PMI za sierpień, które obrazować

będą poziom koniunktury gospodarczej w mijającym miesiącu oraz wpływ konfliktu handlowego na stan globalnej gospodarki.