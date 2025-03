Banki w Europie zaleciły wypłacać gotówkę? Wyjaśniamy, o co chodzi

W ten weekend poinformował o tym infor.pl, pisząc "Zacznijcie gromadzić gotówkę. Europejskie banki apelują nie bez powodu". Powołał się na branżowy serwis telekomunikacyjny, który z kolei powołał się na direct.money.pl. Sięgamy więc do źródła - to artykuł z 23 grudnia 2024 r. pt. "Gotówka w domu? Holandia i Szwecja ostrzegają przed cyberatakami" .

Ile gotówki mieć w domu na "czarną godzinę"?

Dlatego zalecono, aby mieć pod ręką rezerwę gotówki, wystarczającą na pokrycie tygodniowych potrzeb gospodarstwa domowego. W Holandii to od 200 do 500 euro, w Szwecji doradzono 170 euro. Jak czytamy w direct.money.pl, w Polsce eksperci sugerują, by było to około 500-1000 zł.