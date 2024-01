Będą zmiany we wsparciu dla Ukraińców. Świadczenia nie dla wszystkich?

Ustawa, która przyznała ukraińskim uchodźcom prawo do pobierania polskich świadczeń , wygasa 4 marca. Według ustaleń "Rz" zostanie przedłużona o pół roku, a w tym czasie zostaną wypracowane nowe zasady pomocy.

Specustawa z marca 2022 r., uchwalona zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, przyznała uchodźcom prawo pobytu w kraju na zasadach równych obywatelom UE. Czyli dostęp do systemu edukacji, opieki zdrowotnej i rynku pracy. Ponadto, Ukraińcy otrzymali prawo do wyżywienia i zakwaterowania, pobierania świadczenia 500 plus czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (12 tys. zł na nowo narodzone dziecko).